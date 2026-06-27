وفاة أيقونة السينما التركية قادر إنانير

خبرني - فقدت الساحة الفنية التركية أحد أبرز رموزها، بعد وفاة الفنان قادر إنانير عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية.

وتعرض إنانير لوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث أُدخل إلى وحدة العناية المركزة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، إلى جانب معاناته من مشكلات صحية أخرى كان يتلقى العلاج منها منذ فترة.

ومع تفاقم حالته وصعوبة التنفس، قرر الفريق الطبي إخضاعه للتنبيب ووضعه على أجهزة دعم التنفس، في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى أُعلن عن وفاته.

وكشفت الفنانة جوليدة قورال، رفيقة درب الفنان الراحل، أن الفحوص الطبية أظهرت وجود ورم في الرئة كان مختفيًا خلف أعراض الالتهاب الرئوي، مؤكدة أن الأطباء بذلوا جهودًا كبيرة للسيطرة على حالته، لكن وضعه الصحي كان بالغ الخطورة.

حالته كانت معقدة

من جانبه، أوضح الطبيب المعالج، البروفيسور رضا باران، أن وضع الفنان استدعى مراقبة دقيقة داخل العناية المركزة، نظرًا لتعقيد حالته الصحية وتعدد المضاعفات التي تعرض لها، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي اتخذ جميع الإجراءات العلاجية الممكنة قبل إعلان وفاته.

حزن واسع في الوسط الفني

وأثار خبر وفاة قادر إنانير موجة كبيرة من الحزن في تركيا، حيث نعاه عدد من الفنانين والإعلاميين، مستذكرين مشواره الطويل وإسهاماته في السينما التركية.



وكان الفنان والموسيقي أورهان غنجباي من أوائل المعزين، معبرًا عن حزنه الشديد، مؤكدًا أن الراحل أدى رسالته الفنية بكل إخلاص وترك إرثًا سيبقى حاضرًا لدى الأجيال المقبلة.

مسيرة بين كبار النجوم

يُعد قادر إنانير أحد أبرز نجوم السينما التركية، إذ قدم عشرات الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، واشتهر بأداء الشخصيات القوية والمعقدة، ما جعله من أكثر الممثلين تأثيرًا في تاريخ السينما التركية.

وبرحيله، تطوي تركيا صفحة فنان ترك بصمة فنية كبيرة، بينما يبقى إرثه حاضرًا في ذاكرة محبي السينما، بوصفه واحدًا من أبرز نجومها على مدار عقود.