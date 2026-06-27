لحظة صادمة.. طائرة هليكوبتر تصيب معلقا بالذهول في كأس العالم

خبرني - أُصيب معلق كأس العالم على قناة ITV بالذهول بعد أن حلقت طائرة هليكوبتر على مقربة من ملعب في طريقها للهبوط بالقرب منه.

ولعب منتخب فرنسا ضد النرويج على ملعب "جيليت" بالقرب من بوسطن بولاية ماساتشوستس، في مباراته الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

لكن جون تشامبيون، معلق ITV، لم يكتفِ بمشاهدة المباراة من مقاعد الصحافة في الملعب الذي يتسع لـ 64 ألف متفرج، بل شاهد أيضاً مشهداً مذهلاً على أرض الملعب.

حسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، كانت طائرة هليكوبتر خاصة تهبط بجوار الملعب، وأصابت المعلق بالذهول، حتى إنه عجز عن الكلام للحظات في كابينة التعليق.

وعندما استعاد تركيزه، أوضح المعلق قائلا: "أعتذر إن كنت مشتت الذهن، فقد حلقت مروحية فوق أرض الملعب وكادت تصطدم بالمدرجات".

ثم أضاف: "يبدو أنها تهبط بجوار الملعب مباشرةً".

ولم يُعرف لمن تعود ملكية المروحية أو مَن كان على متنها، لكنها لفتت الأنظار بين الجماهير في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على النرويج 4-1.