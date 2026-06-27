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علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين تاريخية

  • 27 حزيران 2026
  • 13:50
علوان مباراة النشامى أمام الأرجنتين تاريخية

خبرني - أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان أن لاعبي "النشامى" سيدخلون مباراتهم المقبلة أمام الأرجنتين بروح عالية، ساعين إلى الاستمتاع بالمواجهة وتقديم أفضل ما لديهم أمام منافس كبير.

وقال علوان، عبر شاشة المملكة، إن المدير الفني جمال سلامي شدد خلال المؤتمر الصحفي على أهمية خوض المباراة دون ضغوط.

وأضاف علوان: "قال لنا المدرب أن نستمتع بهذه المباراة، فهي مباراة كبيرة وتاريخية، وسنواجه لاعبين كبارًا، وسنقدم كل ما لدينا، ونكون عند حسن ظن الجميع".

وحول تقييمه لمشاركة المنتخب في البطولة، أوضح علوان أن طموح الفريق كان أكبر، لكنه أعرب عن رضاه عن المشاركة الأولى، مشيرا إلى أنه "لا بد أن يكون الطموح دائما أكبر وأفضل، لكن كمشاركة أولى نحن راضون عنها".

وأضاف أن المنتخب يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن الهدف هو مواصلة التطور، والتأهل في البطولات المقبلة، وتقديم مستويات أفضل ترفع اسم الأردن وتسعد الجماهير الأردنية.

 

 

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