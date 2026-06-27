إنجاز تاريخي.. مدرسة أردنية لأول مرة في القائمة القصيرة لأفضل مدرسة في العالم

خبرني - احتفلت أكاديمية ابن رشد الوطنية، مساء أمس، بتأهلها إلى القائمة القصيرة لجائزة أفضل مدرسة في العالم لعام 2026، في فئة تعزيز أنماط الحياة الصحية، حيث يعتبر هذا التأهل إنجازًا غير مسبوق يُسجل للمرة الأولى باسم مدرسة أردنية في تاريخ هذه الجائزة العالمية المرموقة.

وخلال الحفل الذي رعاه وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، وعدد من الشخصيات التربوية والأكاديمية والإعلامية وأولياء الأمور ، أكد العدوان أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعليم الأردني.

من جانبها، أعربت مديرة المدرسة المتوسطة في أكاديمية ابن رشد الوطنية، رنا الطراونة، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرةً لجهود متواصلة بذلتها أسرة الأكاديمية من إدارتها ومعلميها وطلبتها وأولياء الأمور، مؤكدة أن الوصول إلى القائمة القصيرة يمثل مسؤولية وطنية قبل أن يكون إنجازًا مؤسسيًا، ويعكس نجاح الرؤية التربوية التي تتبناها الأكاديمية في بناء شخصية الطالب علميًا وصحيًا وإنسانيًا.

وشهد الحفل عرضًا لأبرز المبادرات والمشروعات التي نفذتها الأكاديمية وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب استعراض رحلة التأهل والمراحل التي مرت بها المدرسة حتى وصولها إلى القائمة النهائية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق.

وتُعد أكاديمية ابن رشد الوطنية إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في الأردن والمنطقة، حيث حققت حضورًا دوليًا مميزًا باعتبارها أول مدرسة في العالم تتيح دراسة برامج البكالوريا الدولية (IB) باللغة العربية، كما تواصل الأكاديمية أداء رسالتها الإنسانية والتربوية من خلال دعم تعليم الأطفال اللاجئين والمهجرين، إلى جانب مبادراتها في رعاية أطفال غزة وتقديم الدعم النفسي والتعليمي لهم.