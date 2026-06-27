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أخفى وفاة زوجته حتى اكتمل زفاف نجليه.. قصة أب أردني أبكت القلوب

  • 27 حزيران 2026
  • 12:46
أخفى وفاة زوجته حتى اكتمل زفاف نجليه قصة أب أردني أبكت القلوب

خبرني - في مشهد إنساني نادر هزّ مشاعر الأردنيين، تحولت فرحة زفاف في محافظة الزرقاء إلى قصة مؤثرة اختلطت فيها دموع الفقد بفرحة العمر، بعدما أخفى أب وفاة زوجته عن نجليه لساعات حتى لا يحرمها من آخر أمنية كانت تتمناها.

وشهدت منطقة شارع المية في الزرقاء، عقب صلاة الجمعة، حفل زفاف الشقيقين محمد وأحمد نجلي جبر الدحيوي (أبو خرمة)، وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء الذين اجتمعوا لمشاركة العائلة فرحتها وإقامة وليمة احتفاء بالمناسبة.

لكن خلف أجواء الفرح، كان الأب يواجه أصعب لحظة في حياته؛ إذ تلقى اتصالًا من المستشفى أبلغه بوفاة زوجته، والدة العريسين، بعد صراع مع مرض السرطان.

ورغم هول الخبر، اتخذ الأب قرارًا مؤلمًا بإخفاء الوفاة مؤقتًا عن نجليه، وفاءً لرغبة زوجته الأخيرة التي كانت تتمنى أن ترى فرحتهما تكتمل دون أن يعكرها الحزن.

وبعد انتهاء مراسم الزفاف، أُبلغ العروسان بخبر وفاة والدتهما، ليتحول الفرح إلى لحظة وداع مؤثرة أبكت الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا القصة على نطاق واسع، مشيدين بموقف الأب وصبره وتضحيته من أجل إسعاد نجليه في أهم يوم بحياتهما.

رحم الله والدة العرسيين وتغمدها الله في فسيح جناته 

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