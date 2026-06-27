عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا الأحد

خبرني - يصادف يوم غد الأحد، العيد الثاني والثلاثون لميلاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، النجل الأكبر لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والسليل الثاني والأربعين لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

ولد ولي العهد في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم عام 1415 هجريا، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلاديا.

وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار الأمير الحسين وليا للعهد في التاسع من شهر رجب عام 1430 هجريا، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلاديا، وعُين نائبا لجلالة الملك عدة مرات.

وتخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" في بريطانيا عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبدالله الثاني، والمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

وتخرج سمو ولي العهد عام 2016 من جامعة "جورج تاون"، بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة "كينغز أكاديمي"، بمادبا عام 2012.

وعقد سموه قرانه على الأميرة رجوة الحسين في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجريا، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديا، ورزق سموهما، بالأميرة إيمان بنت الحسين، في الثامن والعشرين من شهر محرم عام 1446 هجريا، الموافق للثالث من آب 2024.

ويحمل ولي العهد رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ويشغل سموه مساعد قائد الكتيبة 101، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.

وشارك الأمير الحسين إلى جانب رفاق السلاح في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، والقفز المظلي، والعمليات الخاصة، والقوات البحرية، والطيران العمودي، كما يولي سموه رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين اهتماما كبيرا.

ويتابع سمو ولي العهد مع جميع المؤسسات تنفيذ توجيهات جلالة الملك، من خلال الزيارات والجولات التفقدية.

ويعكف سمو ولي العهد على عقد لقاءات تواصلية مع الشباب من مختلف محافظات المملكة، ليستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم في شتى المجالات ولتعزيز مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في بناء مستقبل الأردن، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي ووجهاء العشائر والمحافظات.

ويولي سموه الشباب اهتماما خاصا، تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015، سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية، إذ يتجاوز عدد المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها أكثر من 2 مليون شاب وشابة سنويا.

وأنشئت جامعة الحسين التقنية التابعة لمؤسسة ولي العهد، عام 2016 لتقدم تعليما تقنيا تطبيقيا يركز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

ويهتم سمو ولي العهد بقطاعات السياحة والتكنولوجيا والتعليم المهني والتقني، ويتابع سير العمل بمشاريع وخطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والذي يعمل على عدة مشاريع لتعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومثّل سموه الأردن في العديد من المحافل الدولية، مندوبا عن جلالة الملك، منها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص.

وأجرى سمو ولي العهد عددا من زيارات العمل الرسمية، شملت دولا عربية وأجنبية، عقد خلالها عدة اجتماعات مع قادتها وكبار المسؤولين فيها، لبحث تعزيز شراكة الأردن معها في المجالات كافة.

ونال سمو ولي العهد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، ووسام مئوية الدولة الأولى، ووسام النجم القطبي الملكي من مملكة السويد، ووسام القديس أولاف الملكي من الدرجة الأولى من مملكة النرويج، ووسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة (القلادة)، من مملكة البحرين الشقيقة، وشارة مئوية الثورة العربية الكبرى.

وتشمل اهتمامات سموه رياضة كرة القدم، والغوص، والمغامرات، والرماية.