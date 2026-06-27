34 ألف مسافر عبر معبر الكرامة خلال أسبوع.. والقبض على 39 مطلوباً

خبرني - تنقل أكثر من 34 ألف مواطن ومواطنة فلسطينية وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 39 مطلوبا للقضاء.

وبلغ عدد المغادرين خلال الأسبوع (16,299) شخصا، فيما بلغ عدد القادمين (18,466) شخصا، وكانت حركة المسافرين نشطة.

وألقت الشرطة الفلسطينية القبض خلال الفترة نفسها على (39) مطلوبا للقضاء وممنوعين من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو لدى ترقب وصولهم أثناء دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وقدمت الشرطة والأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود عددا من التسهيلات والخدمات للمواطنين، من بينها التنسيق لسبع حالات مرضية للسفر بين جانبي المعبر عبر مركبات الإسعاف الفلسطينية.