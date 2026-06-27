وفاة آن بليث.. أيقونة هوليوود الذهبية ترحل عن 98 عاما

خبرني - رحلت النجمة الأمريكية آن بليث عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة فنية تجاوزت أربعة عقود رسخت خلالها مكانتها بين أبرز نجمات هوليوود.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية وفاة آن بليث لأسباب طبيعية، لتنضم إلى قائمة رموز هوليوود الكبار الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ السينما العالمية، بعدما نجحت في الجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض، وقدمت أعمالًا ما زالت تحظى بإعجاب الجمهور حتى اليوم.

«ميلدريد بيرس»

كان فيلم «ميلدريد بيرس» عام 1945 نقطة التحول الأبرز في مشوار آن بليث، إذ قدمت شخصية الابنة المتمردة «فيدا» أمام النجمة جوان كروفورد، رغم أنها لم تكن قد تجاوزت السادسة عشرة من عمرها.

وأثار أداؤها إعجاب النقاد والجمهور، ليمنحها ترشيحًا لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة، بينما حصدت جوان كروفورد جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم، الذي أصبح لاحقًا أحد كلاسيكيات السينما الأمريكية.

مشهد لم تستطع نسيانه

رغم الصراع الحاد الذي جمعها بجوان كروفورد داخل أحداث الفيلم، أكدت آن بليث في تصريحات سابقة أن علاقة صداقة قوية جمعتهما خارج الكاميرا، مشيرة إلى أن أصعب لحظة عاشتها أثناء التصوير كانت مشهد صفعها لكروفورد، بسبب الاحترام الكبير الذي كانت تكنه لها.

حادث خطير كاد ينهي مشوارها

في العام نفسه الذي حققت فيه شهرتها، تعرضت بليث لحادث تزلج تسبب في إصابتها بكسر في الظهر، ما أجبرها على الابتعاد عن الفن لنحو عام ونصف العام، مع ارتداء دعامة طبية طوال فترة العلاج.

لكنها عادت بقوة إلى الشاشة، وشاركت في فيلم «Brute Force» عام 1947، وصورت بعض مشاهدها وهي لا تزال تستخدم كرسيًا متحركًا، قبل أن تستعيد نشاطها الفني بالكامل.



أعمال صنعت تاريخها الفني

قدمت آن بليث أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا، تنوعت بين الدراما والكوميديا والأفلام الموسيقية والتاريخية، ومن أبرزها: Mildred Pierce وOur Very Own وThe Great Caruso، كما تعاونت مع عدد كبير من نجوم هوليوود، من بينهم بيرت لانكستر، وغريغوري بيك، وروبرت ميتشوم، وبينغ كروسبي، وويليام باول، وبول نيومان.

نجاح على المسرح والتلفزيون

إلى جانب السينما، امتلكت آن بليث صوتًا أوبراليًا مميزًا، ما فتح لها أبواب المسرح الغنائي، فشاركت في عروض شهيرة مثل The Sound of Music وThe King and I وSouth Pacific وShow Boat.

كما كان لها حضور لافت على شاشة التلفزيون من خلال عدد من الأعمال، أبرزها The Twilight Zone وWagon Train وQuincy, M.E وMurder, She Wrote، الذي شهد آخر ظهور فني لها عام 1985.

بعد ابتعادها عن السينما، فضّلت آن بليث التفرغ لحياتها الخاصة، إذ تزوجت الطبيب جيمس مكنالتي عام 1953، واستمر زواجهما أكثر من نصف قرن حتى وفاته عام 2007.

ورُزقت بخمسة أبناء، إضافة إلى عشرة أحفاد وخمسة من أبناء الأحفاد، بينما بقيت أعمالها الفنية شاهدة على موهبة استثنائية جعلتها واحدة من أشهر نجمات العصر الذهبي لهوليوود.