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الإصابات تضرب منتخب مصر رغم التأهل

  • 27 حزيران 2026
  • 11:54
الإصابات تضرب منتخب مصر رغم التأهل

خبرني - رغم تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من مونديال 2026 بعد التعادل مع إيران 1-1 إلا أن المواجهة جاءت مكلفة على مستوى الإصابات بعدما فقد الفراعنة 5 لاعبين دفعة واحدة قبل الأدوار الإقصائية
وشهدت المباراة خروج المدافع محمد عبد المنعم متأثرا بإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء، في ضربة قوية لخط الدفاع المصري.
كما اضطر القائد محمد صلاح لمغادرة الملعب في الشوط الثاني بعد شعوره بآلام عضلية، وسط قلق كبير حول جاهزيته للمباريات القادمة.
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، إذ تعرض أحمد فتوح لإصابة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، لكنه أكمل اللقاء رغم الآلام بعد استنفاد التبديلات.

كما كان حمدي فتحي وحسام عبد المجيد قد غابا عن اللقاء لتعرضهما لإصابات سابقة، ليكتمل عدد المصابين داخل المنتخب إلى خمسة لاعبين.

وأثارت هذه الإصابات قلق الجهاز الفني، خاصة مع اقتراب مواجهة أستراليا في دور الـ32، حيث يواجه المنتخب المصري أزمة في جاهزية عدد من عناصره الأساسية، ما يفرض تحديا كبيرا على الجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق وتعويض الغيابات.

وجاء تأهل "الفراعنة" بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات السعودية وإسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، عن تعادل السعودية مع الرأس الأخضر بدون أهداف وفوز إسبانيا على أوروغواي 1-0، وهي النتيجة التي ضمنت لمصر العبور إلى الدور المقبل.

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