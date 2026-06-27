خبرني - وقع البنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية تعاون مشتركة مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتنفيذ برنامج " كفالات من أجل التوظيف " ليكون من ضمن البنوك الأولى في الانضمام إلى هذا البرنامج الواعد .

ووقع الاتفاقية من جانب البنك المدير العام السيد اياد العسلي، وعن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام السيد عدنان ناجي .

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تيسير حصول اصحاب المشاريع المستهدفة على التمويل الإسلامي المناسب من خلال البنك العربي الإسلامي الدولي و بكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، شريطة ان تسهم هذه المشاريع الممولة في توفير فرص عمل جديدة في الأردن و الحد من البطالة، وسيتم تقديم حوافز نقدية لتلك المشاريع مقابل العمالة الأردنية التي سيتم تعينها والمحافظة عليها .

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد السيد اياد العسلي، المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعزز دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة خصبة لخلق فرص عمل مستدامة للشباب الأردني .

وأضاف العسلي أن البنك يضع تمكين الرياديين والشباب في مقدمة أولوياته التمويلية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية متقدمة نحو تعزيز الشمول المالي وتلبية تطلعات قطاع الأعمال الناشئ وفق أعلى المعايير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

ومن جانبه، أكد السيد عدنان ناجي، المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، أن برنامج “ كفالات من أجل التوظيف ” يجسد توجهاً تنموياً يربط التمويل مباشرةً بخلق فرص العمل وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، حيث يهدف إلى تمكين المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو مقابل المساهمة في توليد وظائف جديدة للأردنيين . وأضاف أن البرنامج يعزز الشمول المالي من خلال إتاحة التمويل لشريحة أوسع من المشاريع، وفي الوقت ذاته يخفف المخاطر الائتمانية على البنوك ومؤسسات التمويل، بما يدعم زيادة التدفقات التمويلية نحو القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة