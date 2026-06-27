جامعة عمان العربية تعزز جاهزية الكوادر التعليمية عبر برنامج تدريبي متخصص لأكاديمية قبة المعرفة

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المحلي، والإسهام في تطوير الكفايات المهنية والأكاديمية للكوادر التعليمية بما يواكب أحدث المستجدات التربوية ، اختتم مركز الاستشارات والتدريب و بالتعاون مع كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة ، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في أكاديمية قبة المعرفة.

وتضمن البرنامج سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي نفذها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء المختصين في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية ، حيث ركزت على مجموعة من المحاور التربوية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي، ومن أبرزها: دمج التكنولوجيا في التعليم، والإدارة الصفية والتفاعل الصفي، واستراتيجيات التعلم النشط، والتعلم الانفعالي والاجتماعي، واستراتيجيات تعديل سلوك الطلبة داخل الغرفة الصفية، وتوظيف الذكاءات المتعددة في العملية التعليمية، وتقييم وتشخيص طلبة التعليم المساند، والإبداع والموهبة، ودور معلم الظل، وفن التعامل مع ضغوطات العمل.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج انسجاماً مع رؤية جامعة عمان العربية ورسالتها في إعداد وتأهيل الكوادر التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك دعماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تعزيز جاهزية المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، وتمكينهم من تقديم خدمات تعليمية نوعية تسهم في توفير بيئات تعليمية دامجة ومحفزة للتعلم لجميع الطلبة.