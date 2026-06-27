عودة الفاخوري يحقق حلم الطفولة.. من أمنية على الشاشة إلى مواجهة ميسي في كأس العالم - فيديو

خبرني - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للاعب المنتخب الوطني عودة الفاخوري، يعود إلى مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية الخاصة بالأطفال، كشف فيه عن حلمه الكبير باللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد سنوات من ذلك اللقاء، تحولت الأمنية إلى حقيقة، بعد وقوع المنتخب الاردني في مجموعة المنتخب الارجنتيني ومشاركة اللاعب الفاخوري ك مهاجم في نهائيات كأس العالم 2026، ليحقق حلم الطفولة بمواجهة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين الجماهير الأردنية، التي اعتبرت قصة الفاخوري نموذجا للإصرار وتحقيق الأحلام، مؤكدين أن الطموح والعمل الجاد قادران على تحويل الأمنيات إلى واقع.

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