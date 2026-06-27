ياسر جلال يقبّل يد يحيى الفخراني بعد «الملك لير»

خبرني - حرص الفنان ياسر جلال على حضور العرض المسرحي «الملك لير» بالمسرح القومي، الذي يقدمه الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وعقب انتهاء العرض، التقى ياسر جلال بيحيى الفخراني على خشبة المسرح، وقبّل يده تعبيرًا عن احترامه وتقديره له، كما نشر مجموعة من الصور التي جمعتهما عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "سهرة ممتعة مع العملاق الأستاذ يحيى الفخراني.. الملك لير درس في فن التمثيل"، مشيدًا بالأداء الذي يقدمه الفخراني في العمل.

مسرحية «الملك لير»

ويواصل عرض «الملك لير» جذب الجمهور منذ انطلاقه، خاصة أنه يمثل عودة يحيى الفخراني إلى أحد أبرز أدواره المسرحية التي ارتبط بها على مدار سنوات، حيث يقدم شخصية الملك لير برؤية جديدة تجمع بين الخبرة الفنية والأداء المتقن، ما نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

أبطال «الملك لير»

ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من الفنانين، من بينهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن، بينما يتولى إخراج العرض شادي سرور، بمشاركة فريق فني متكامل في الديكور والإضاءة والموسيقى والاستعراضات.

ولم يكن ياسر جلال الفنان الوحيد الذي حرص على مشاهدة العرض، إذ سبقته الفنانة ليلى علوي التي أعربت عن إعجابها الكبير بالمسرحية، مؤكدة أنها عاشت أمسية استثنائية مع عمل وصفته بأنه نموذج للفن الحقيقي، كما أثنت على أداء يحيى الفخراني وباقي أبطال العرض، مشيدة بالمستوى الفني والإنتاجي الذي خرجت به المسرحية.