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«لا تقسوا علينا».. رسالة أبو الشامات بعد إقصاء السعودية من كأس العالم

  • 27 حزيران 2026
  • 10:12
لا تقسوا علينا رسالة أبو الشامات بعد إقصاء السعودية من كأس العالم

خبرني - وجَّه محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، رسالة قوية لجماهير "الأخضر" بعد الإقصاء من كأس العالم 2026.

وودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الأول بعد التعادل مع الرأس الأخضر 0-0 في الجولة الثالثة، لينهي البطولة المقبلة فقط.

وفي مقابلة مع الصحفيين بعد المباراة، أكد محمد أبو الشامات أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية بعد الخروج من المونديال.

وقال أبو الشامات: "نقدر غضب وحزن الجماهير السعودية، نعترف أننا لم نحقق ما كنا نطمح إليه، فقد كانت تطلعاتنا أكبر بكثير، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تطوير أنفسنا ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في أدائنا".

وأضاف: "حقكم فوق رأسنا من أصغر إلى أكبر فرد، ولا نبحث عن مبررات، وأنا شخصيًا أتحمل المسؤولية، وهذا درس سنتعلم منه لتحقيق الإنجازات في الاستحقاقات القادمة".

وأنهى أبو الشامات تصريحاته رافضاً ربط الجيل الحالي بإخفاقات الأجيال السابقة بقوله: "نحن نعمل من أجل الظهور المشرف في مثل هذه المحافل العالمية، ولا تحملونا أخطاء 20 عاما".

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