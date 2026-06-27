صبا مبارك غير راضية عن نهاية «ورد على فل وياسمين»

خبرني - كشفت الفنانة صبا مبارك عن عدم رضاها عن نهاية مسلسل «ورد على فل وياسمين»، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تنتهي الأحداث بطريقة مختلفة.

وخلال استضافتها في برنامج «منا وفينا» مع الإعلامية هبة حيدري عبر منصة «المشهد»، أوضحت صبا مبارك أنها شعرت بالحزن تجاه مصير شخصية إلهام، قائلة إنها لم تكن ترغب في أن تنتهي حياتها بهذه الصورة، وكانت تأمل أن تنتصر قصة الحب التي جمعت بطلي العمل.

وأضافت أن وفاة الشخصية تركت لديها إحساسًا بالأسى، خاصة أن إلهام كانت أمًا تتحمل مسؤولية طفلها ووالدتها، معتبرة أن رحيلها وتركها لابنها كان من أكثر الأمور المؤلمة بالنسبة لها، لذلك كانت تتمنى أن تحمل الحلقة الأخيرة نهاية أكثر تفاؤلًا.

ويُعد مسلسل «ورد على فل وياسمين» من الأعمال الاجتماعية الرومانسية التي تدور حول قصة حب تنشأ بين شخصين ينتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. وتجسد صبا مبارك شخصية إلهام، وهي كوافيرة مطلقة تكافح من أجل إعالة أسرتها، بينما يقدم وليد فواز شخصية طارق، طبيب تحاليل يعيش وفق نظام صارم، قبل أن تجمعهما الصدفة في رحلة مليئة بالتحديات والصراعات الإنسانية.

وتتصاعد أحداث العمل مع تطور العلاقة بين البطلين، حيث يواجهان العديد من العقبات الاجتماعية والنفسية، في إطار يسلط الضوء على تأثير اختلاف الطباع والظروف الحياتية في تشكيل العلاقات الإنسانية.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، بينهم وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبدالتواب.