إرشادات ينصح بها الخبراء في حال وقوع زلازل

خبرني - فيما تصارع فنزويلا الزمن في محاولة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، تشهد عدة أماكن أخرى من الكرة الأرضية زلازل وهزات، بعضها أحدث تأثيرات ضعيفة والبعض الآخر لم يترك تأثيراً يذكر. ويبقى زلزالي فنزويلا الأقوى تأثيراً من حيث عدد الضحايا والدمار.

ويسارع الفنزويليون وفرق الإنقاذ، اليوم السبت، للبحث عن ناجين في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين إلى ما يزيد عن 920 شخصاً، وآلاف الإصابات، في حين بدأ وصول فرق الإنقاذ الأجنبية والمساعدات إلى المناطق المنكوبة بعد مرور يومين على وقوع الزلزالين اللذين دمرا أجزاء من كراكاس والمناطق المحيطة بها مساء الأربعاء. وأفادت تقارير أن أكثر من 50 ألفاً في عداد المفقودين.

وتذكرنا كارثة فنزويلا بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير (شباط) 2023، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

ودائماً يجب أن نتذكر كيف يمكن للشخص أن يتصرف في حال وقوع زلازل، خاصة العنيف منها، حتى يحاول النجاة بنفسه وبأفراد أسرته، وتقليل الأضرار المادية قدر الإمكان. وبحسب الخبراء، فإن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها:

كيفية التصرف أثناء وقوع الزلازل؟

*حاول أن تحافظ على هدوئك وهدوء المحيطين.

*لا تبادر إلى الخروج أو النزول لأن البقاء في الداخل أسلم.

*احتَمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.

*ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف.

*يجب التأكد من حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.

*قطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن.

*عدم استعمال المصعد الكهربائي.

*في حال كان الشخص خارج المنزل، الابتعاد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، وعن الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.

*وفي الأماكن العامة، عدم الاندفاع نحو باب الخروج تجنباً للازدحام والبحث عن مخارج الطوارئ والابتعاد عن أي شيء قابل للسقوط.

*وفي السيارة، تجنب القيادة المتهورة، وركن السيارة إلى يمين الطريق بعيداً عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، وتسهيل مرور سيارات الإنقاذ، وعدم عبور الجسور أو الاحتماء تحتها وداخل الأنفاق.

*وإذا كنت في المصعد وقت وقوع الزلزال، فاضغط على الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد والمغادرة بالسرعة القصوى باتجاه الأماكن الآمنة.