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كريستيانو رونالدو يسافر بـ706,000 دولار لمواجهة كولومبيا

  • 27 حزيران 2026
  • 09:02
كريستيانو رونالدو يسافر بـ706000 دولار لمواجهة كولومبيا

خبرني - تزامناً مع استعدادات بعثة المنتخب البرتغالي لخوض مواجهة كولومبيا المرتقبة في المونديال، تخطت إطلالة النجم كريستيانو رونالدو حدود الأناقة لتلفت الأنظار بقيمتها الباهظة التي تعكس أسلوب حياة النخبة الرياضية.

وتصدرت ساعة اليد من نوع "Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie" المشهد، إذ تُقدر قيمتها السوقية بنحو 700,000 دولار، وهي قطعة مرصعة بـ1,285 ماسة دائرية و195 ماسة باجيت.
وبإضافة تكلفة معدات السفر الفاخرة التي شملت حقائب "غوتشي" وحقيبة "بورتر" للجرّ، إلى جانب نظارة "غوتشي" الشمسية، وصلت القيمة الإجمالية للمقتنيات قرابة 6,000 دولار إضافية، ليبلغ إجمالي ما يحمله "الدون" في رحلته 706,000 دولار.
ورغم هذه القيمة المالية الضخمة، التزم رونالدو بالبروتوكول الأمني الروتيني في المطار، كأي مسافر آخر.
تأتي هذه القمة النارية على ملعب "هارد روك" في ميامي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

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