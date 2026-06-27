بعد إنقاذه طفلين من حريق مروع.. عرض وظيفة للشاب الجزائري البطل

خبرني - قدم مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" غرب الجزائر إلى الشاب البطل بن كلفة الناصر عرضا بتوظيفه في المؤسسة بعد إنقاذه لطفلين من حريق مروع شب بعمارة سكنية.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أنه بتعليمات من وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، وتجسيدا لثقافة الاعتراف بالمواقف البطولية، قدم المدير العام لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، نجيب بن شنان، عرضا رسميا لتوظيف الشاب البطل بن كلفة الناصر بالمؤسسة.

وجاء هذا إثر إتصال هاتفي من المدير العام لمطار وهران الدولي نجيب بن شنان بالشاب بن كلفة الناصر. حيث صرح الأخير أنه تلقى اتصالا لتوظيفه في مطار وهران مقدما شكره لوزير الداخلية على اهتمامه، وكذلك لمدير المطار.

وفي مشهد بطولي يحبس الأنفاس، خاطر الشاب بحياته لإنقاذ طفلين علقا بشقة في الطابق العاشر لعمارة سكنية، إثر اندلاع حريق مروع داخلها.

ووقعت الحادثة، منتصف نهار يوم الجمعة، حيث أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم 3 يعانون من ضيق في التنفس جراء استنشاق الدخان، وهما طفلان ورجل وإمرأة أصيبت بحروق على مستوى اليد اليمنى.

هذا وبعث وزير الشباب الجزائري مصطفى حيداوي برسالة شكر وعرفان إلى الشاب، إثر تدخله لإنقاذ الأرواح ومساعدة العالقين في الحريق الذي شب بحي الياسمين ببلدية بئر الجير في ولاية وهران.

كما تقدمت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، بخالص الشكر والتقدير إلى الشاب، الذي جسد أسمى معاني الشجاعة والإيثار.