روبيو: إسرائيل ولبنان اتخذا قرارا شجاعا

خبرني - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن فخورة بأن تكون جزءا من اتفاق الإطار الثلاثي التاريخي المبرم بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية فجر السبت، أنه لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل.

وذكر وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تتخذ حاليا خطوات جادة وذات مغزى نحو مستقبل يقوم على السلام والازدهار والتعايش المشترك.

ولفت إلى أن إسرائيل ولبنان اتخذا قرارا شجاعا بالموافقة على إطار عمل يمهد للخروج من دوامة الصراع.

وأكد روبيو أن البنتاغون مستعد لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار دعما لتحقيق سلام دائم.

وأفاد بأن الإدارة الأمريكية تعتزم العمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل آمن لإسرائيل ولبنان والمنطقة.

وأشار روبيو في السياق إلى أن حزب الله هو من أخطر وكلاء إيران، ودأب على جر لبنان إلى حروب مدمرة رغما عن إرادة الحكومة والشعب.

وأوضح في تصريحاته أن حزب الله يخطط لشن هجمات ضد الأمريكيين، مؤكدا أنه يشكل تهديدا مباشرا للمواطنين والمصالح الأمريكية.

وذكر في السياق أن الاتفاق الإطاري يرسي آلية لتفكيك حزب الله واستعادة لبنان للأراضي التي استولت عليها القوات الإسرائيلية خلال معاركها ضد الحزب.

هذا، وبين الوزير أن الاتفاق يؤسس لعملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، مشيرا إلى أن الاتفاق يمكن إسرائيل من التحقق من إزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية كما يمكنها العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها.

وأكد أن "الاتفاق ينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة"، مجددا التأكيد على أن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها.

وأعلن روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل انخراطها الكامل في هذه العملية وتخصيص موارد كبيرة، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم للبنان مساعدات إنسانية فورية بـ100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما أكد أيضا أن واشنطن عازمة على تعزيز قدرات القوات اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادتها بفعالية أكبر.

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، مساء يوم الجمعة 26 يونيو 2026، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن تكللت بالنجاح.

ووقّع الاتفاق الإطاري الثلاثي بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية، في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط مساع أمريكية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ.

وشهدت مراسم التوقيع التي أقيمت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، حضور وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، ومستشار وزارة الخارجية دانيال هولر، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، ورئيس الوفد اللبناني سيمون كرم.