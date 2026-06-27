أدوية شائعة الاستخدام قد تفقد فعاليتها خلال موجات الحر

خبرني - قد تُفقد درجات الحرارة المرتفعة بعض الأدوية جزءا من فعاليتها إذا لم تُحفظ بالشكل الصحيح، ما قد يشكل خطرا على المرضى الذين يعتمدون عليها يوميا، خاصة خلال موجات الحر.

وفي هذا السياق، أصدر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة تحذيرا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 37 درجة مئوية، مؤكدين أن بعض الأدوية المنقذة للحياة قد تتأثر بالحرارة الشديدة إذا تُركت في أماكن غير مناسبة.

وأوضح الخبراء أن بعض الأدوية يجب ألا تُحفظ في درجات حرارة تزيد على 30 درجة مئوية بعد إخراجها من الثلاجة، وتشمل:

أدوية الأنسولين.

حقن إنقاص الوزن.

بخاخات الربو.

وأشاروا إلى أن ترك الأدوية داخل السيارات أو الحقائب أو على حواف النوافذ المعرضة لأشعة الشمس، قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها بسرعة، وهو ما قد يقلل من فعاليتها العلاجية.

وبيّنوا أن تأثير الحرارة يختلف بحسب نوع الدواء، إذ قد يؤدي إلى:

تحلل بروتين الأنسولين، ما يفقده فعاليته وقد يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول.

تغير التركيب الكيميائي لبخاخات الربو، ما يقلل من قدرتها على تخفيف أعراض النوبات.

انخفاض فعالية حقن إنقاص الوزن، مثل "ويغوفي" و"مونجارو"، عند تعرضها للحرارة لفترات طويلة.

وقالت أليسون كيف، رئيسة قسم السلامة في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA)، إن كثيرين يركزون على الاستمتاع بالطقس الحار، لكنهم قد يغفلون عن أن الأدوية المتروكة في السيارات أو الحقائب أو على النوافذ المشمسة قد لا تؤدي الغرض المطلوب عند استخدامها.

وأضافت أن بعض الأدوية قد تزيد أيضا من احتمالية الإصابة بحروق الشمس أو الدوار أو الجفاف، خصوصا لدى الأشخاص الذين يتناولون مدرات البول أو يعانون من أمراض مثل الربو أو أمراض القلب أو السكري.

وللحد من مخاطر الحرارة، أوصت الوكالة بما يلي:

حفظ الأدوية في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، خاصة عند الخروج من المنزل.

المحافظة على ترطيب الجسم والانتباه إلى أعراض الإجهاد الحراري.

توخي الحذر عند التعرض للشمس إذا كان الدواء يزيد من حساسية الجلد أو احتمالية الإصابة بحروق الشمس.

قراءة النشرة الداخلية للأدوية، واستشارة الطبيب أو الصيدلي عند وجود أي استفسارات.