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منتخب مصر.. تأهل بعد 3 مشاركات عقيمة

  • 27 حزيران 2026
  • 08:11
منتخب مصر تأهل بعد 3 مشاركات عقيمة

خبرني - استطاع منتخب مصر أخيراً بلوغ الأدوار النهائية في كأس العالم بعدما حسم تأهله إلى دور الـ32 من نسخة 2026 بضمانه تحقيق 4 نقاط على الأقل وقبل نهاية مواجهته مع إيران.

واستطاع المنتخب المصري حصد 4 نقاط بالتعادل مع بلجيكا 1-1 والفوز على نيوزيلندا 3-1 بينما انتهى الشوط الأول من مواجهته مع إيران 1-1.

ووفقاً للحسابات الحالية يلعب المنتخب المصري مع ثالث أحد المجموعات التالية، الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة او العاشرة، في حال تصدر المجموعة وفي حال حلوله ثانياً يلعب مع أستراليا، وفي حال حلوله ثالثا سيواجه سويسرا.

وكانت أول مشاركة لمصر في كأس العالم في نسخة 1934 حينها كانت بخروج المغلوب دون مجموعات وخسر أولى مبارياته أمام المجر 4-2.

وعاد إلى المونديال في نسخة 1990 وتعادل مع هولندا 1-1 وسلباً مع أيرلندا قبل الخسارة من إنجلترا 1-0.

في نسخة 2018 خسرت مصر من الأوروغواي وروسيا والسعودية تباعا، 1-0 و3-1 و2-1.

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