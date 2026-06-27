أوسيك يتخلى عن ألقاب العالم في الوزن الثقيل

خبرني - أعلن الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك تخليه عن ألقابه العالمية في الوزن الثقيل والتي كان يحملها تحت أطر اتحادات WBC وIBF وWBA.

وأوضح أوسيك عبر حسابه في "إنستغرام" أنه قرر التخلي عن الأحزمة لإتاحة الفرصة أمام مقاتلين آخرين للتنافس عليها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا ينوي الاعتزال وأن مسيرته ما زالت مستمرة، قائلا: "هذه ليست نهاية القصة".

وكان أوسيك حقق فوزا بارزا في 23 مايو على الهولندي ريكو فيرهوفن، بعدما حسم النزال بالضربة القاضية الفنية في الجولة الحادية عشرة، عقب سلسلة من الهجمات القوية التي أنهت المواجهة لصالحه.

وخاض أوسيك حتى الآن 25 نزالا احترافيا دون أي هزيمة، محققا 16 انتصارا بالضربة القاضية، ليواصل سجله المثالي في عالم الملاكمة الثقيلة.