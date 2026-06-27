طاقم تحكيم أردني يقود مواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في كأس العالم 2026

خبرني - يدير طقام تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم المخادمة ومساعدة الحكمين محمد بكار وأحمد الرويلي مباراة منتخبي نيوزيلندا وبلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وتقام المباراة ،السبت، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى تعزيز حظوظهما في بلوغ الدور المقبل من البطولة.

ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.