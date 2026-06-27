شاب جزائري يتسلق 10 طوابق لإنقاذ طفلين من حريق - فيديو

خبرني - أظهر مقطع فيديو متداول شابا جزائريا يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين عالقين في الطابق الأخير من عمارة شب فيها حريق، في حي الصباح بولاية وهران غربي البلاد.

وعرفت حادثة الحريق تدخل أحد شباب الحي المدعو "بيتشو"، حيث تسلق الطوابق العشر في العمارة كالرجل العنكبوت بسرعة منتقلا من شرفة إلى شرفة غير آبه بخطر السقوط أو التعرض لمكروه.



ووثق مقطع الفيديو وصول الشاب لشرفة المنزل وهدأ من روع الطفلين الصغيرين وحال دون إلقاء نفسيهما من الشرفة بسبب الخوف ووضع أغطية مبللة بالمياه عليهما للتقليل من شدة حرارة النار على جسميهما لغاية وصول أعوان الحماية المدنية.

وحظي الشاب الذي خاطر بحياته لإنقاذ الطفلين بتصفيق حار من الحضور وموجة اعتراف على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين بتكريمه بوسام المواطنة والشجاعة وتوظيفه في الحماية المدنية نظير تصرفه البطولي.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها يوم الجمعة، أن "وحداتها تدخلت على الساعة 12 بحي الياسمين بلدية ودائرة بئر الجير من أجل إخماد حريق شب بشقة بالطابق العاشر".

وأكدت أنه "تم السيطرة على الحريق بفضل التدخل السريع والفعال مع مهنية واحترافية أعوان الحماية المدنية المتدخلين بمختلف الرتب، مع منع انتشاره إلى باقي طوابق العمارة والبنايات المجاورة".

وأشارت إلى أنه "تم إسعاف امرأة تبلغ من العمر حوالي 32 سنة، تعاني من حروق على مستوى اليد اليمنى وتحويلها لمستشفى أول نوفمبر بإيسطو، كما تم إسعاف رجل يبلغ من العمر حوالي 35 سنة و طفلين يبلغان من العمر 06 و 08 سنوات".