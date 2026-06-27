مصر.. تعرض 14 شخصا لهجوم من كلب يشتبه بإصابته بالسعار (فيديوهات)

خبرني - سادت حالة من الخوف والقلق بين أهالي قرية بهناي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية المصرية، عقب إصابة 14 شخصا في هجوم كلب يشتبه في إصابته بالسعار.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تعرض المصابون لعقر الكلب في مناطق متفرقة داخل القرية وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الوقائي المضاد للسعار، وسط متابعة طبية لحالاتهم.

ووفقا لشهادات عدد من الأهالي، فقد شوهد الكلب يتجول في عدد من شوارع القرية قبل وقوع الحادث الأمر الذي دفع السكان إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من الأماكن التي يحتمل تواجده بها خشية التعرض للعقر، وسط مطالبات عاجلة للجهات المختصة بالتدخل السريع للسيطرة على الوضع، خاصة في ظل وجود كلاب ضالة أخرى لا تزال تنتشر بالمنطقة وتمثل مصدر قلق دائما للأهالي.

وتداول سكان القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات متباينة حول طبيعة الحيوان المهاجم، حيث أشار البعض إلى أنه "سلعوة" بينما رجح آخرون أنه "ذئب"، في حين أكد غالبية الأهالي أنه كلب مسعور، لافتين إلى استمرار وجود كلاب ضالة أخرى تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد عدد من الأهالي أن مواطنين تمكنوا من قتل أحد الكلاب المشتبه في إصابتها بالسعار عقب الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على سلامة الأهالي.



هذا، وجددت الجهات الصحية تحذيراتها بضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية في حال التعرض لعقر أي حيوان يُشتبه في إصابته بالسعار، للحصول على الرعاية الطبية العاجلة واللقاحات الوقائية اللازمة.

كما أكدت على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحيوانات الضالة التي قد تشكل تهديدا للصحة العامة.