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  • وزير الثقافة السوري يمنع فنانين مؤيدين للأسد من الظهور إلا بعد الاعتذار

وزير الثقافة السوري يمنع فنانين مؤيدين للأسد من الظهور إلا بعد الاعتذار

  • 27 حزيران 2026
  • 03:11
وزير الثقافة السوري يمنع فنانين مؤيدين للأسد من الظهور إلا بعد الاعتذار

خبرني - أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح منع أي فنان سبق أن غنى أو مجّد نظام بشار الأسد من الظهور في المسارح والمؤسسات الثقافية ما لم يعتذر للشعب السوري عن مواقفه السابقة.

وأكد وزير الثقافة أن المرحلة الجديدة تفرض معايير أخلاقية وثقافية مختلفة، مشددًا على أن من اختار الوقوف إلى جانب النظام السابق لا يمكنه العودة إلى خشبة المسرح دون مراجعة موقفه والاعتذار للسوريين.

وجاءت التصريحات عقب قرار إلغاء حفل الفنان شادي جميل، الذي كان مقررا إحياؤه في دار الأوبرا بدمشق، في خطوة أعادت الجدل حول مشاركة الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم بتأييد النظام السابق، وسط انقسام واسع في الشارع وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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