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إنفانتينو يشيد بالنشامى في زيارة لمعسكر المنتخب قبل مواجهة الأرجنتين بالمونديال

  • 27 حزيران 2026
  • 02:44
إنفانتينو يشيد بالنشامى في زيارة لمعسكر المنتخب قبل مواجهة الأرجنتين بالمونديال

خبرني - زار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقر إقامة المنتخب الوطني في مدينة دالاس، قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث التقى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، ولاعبي النشامى والجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي.

وأشاد إنفانتينو خلال الزيارة بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأردنية، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة تعكس حجم العمل والاحترافية داخل منظومة كرة القدم الأردنية.

وأضاف: تابعنا الروح القتالية التي ظهر بها المنتخب الأردني في كأس العالم، والإصرار الكبير الذي يقدمه اللاعبون داخل أرض الملعب.. النشامى يقدمون صورة مشرفة لكرة القدم الأردنية والعربية، وحضورهم في البطولة كان قوياً ومميزاً.

كما أثنى رئيس “فيفا” على الجماهير الأردنية التي تواجدت خلف النشامى، مؤكدا أن حضورها القوي قدم دعماً استثنائياً للنشامى، وأضاف نكهة خاصة إلى أجواء كأس العالم من خلال حماسها وتشجيعها الراقي.

من جانبه، ثمن سمو الأمير علي بن الحسين زيارة رئيس الاتحاد الدولي ودعمه المستمر لكرة القدم الأردنية، معربا عن فخره واعتزازه بالنشامى، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني سيكون دائم الحضور في كأس العالم خلال السنوات المقبلة بإذن الله.

وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الهدايا والدروع التذكارية، قبل أن يقدم سمو الأمير علي بن الحسين إلى إنفانتينو قميص المنتخب الوطني النشامى، إلى جانب الشماغ الأردني.

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