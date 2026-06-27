سكالوني : ميسي لن يبدأ ضد الأردن

خبرني - اتخذ الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني قرارًا جديدًا بشأن النجم ليونيل ميسي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأردن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.



وكشفت تقارير صحفية أن سكالوني فضّل عدم الدفع بميسي في التشكيل الأساسي خلال المباراة، على أن يبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني اللقاء من مقاعد البدلاء، مع إمكانية مشاركته خلال أحداث الشوط الثاني وفقًا لسير المواجهة واحتياجات الفريق الفنية.

وبحسب ما أورده الصحفي ماريانو أتلتيكو، فإن القرار جاء في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على الحالة البدنية للنجم الأرجنتيني، وعدم المجازفة به بعد تعرضه لإجهاد خلال الأيام الماضية، الأمر الذي تسبب في غيابه عن بعض التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات إيجابية بشأن حالة ميسي البدنية، بعدما عاد للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات، ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية لخوض اللقاء، إلا أن الجهاز الفني فضّل التعامل بحذر مع اللاعب، خاصة في ظل ازدحام المباريات خلال منافسات البطولة.

ويبدو أن سكالوني يسعى لإراحة عدد من العناصر الأساسية خلال مواجهة الأردن، مستفيدًا من حسم منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ32 من البطولة، عقب تحقيقه انتصارين متتاليين في أول جولتين بدور المجموعات.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد استهل مشواره في كأس العالم بفوز على منتخب الجزائر، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بانتصار ثانٍ على حساب منتخب النمسا، ليضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الأردن فرصة لبعض الأسماء البديلة لإثبات قدراتها، في الوقت الذي يركز فيه الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزية لاعبيه الأساسيين قبل الدخول في الأدوار الحاسمة من منافسات المونديال.