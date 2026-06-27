روبيو: اتفاق إسرائيل ولبنان يرسي آلية لنزع سلاح حزب الله

خبرني - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل ولبنان يرسي آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.

وأضاف روبيو في بيان، أن الاتفاق يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بمجرد زوال "التهديد الذي يواجه مواطنيها"، وينشئ كذلك مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف للبنان، بتسهيل من الولايات المتحدة.

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تنسحب من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وذلك في تصريحات الجمعة تزامنت مع توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو سجل في وقت سابق "الأهم .. هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. هذا إنجاز كبير، وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله".

واعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الاتفاق الإطاري الذي وُقّع مع إسرائيل الجمعة برعاية الولايات المتحدة، هو بمثابة "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته".

وقال عون في بيان إن الفريق اللبناني المفاوض "أنجز ما نَعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة".