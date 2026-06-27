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سلامي : مواجهة الأردن والأرجنتين ستكون مباراة للتعلم والاستمتاع

  • 27 حزيران 2026
  • 00:31
سلامي مواجهة الأردن والأرجنتين ستكون مباراة للتعلم والاستمتاع

خبرني - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي إن تجربة كأس العالم مهمة جدا للمنتخب وتعلم منها الكثير، وأن هذا أحد الأهداف التي سعى إليها المنتخب الأردني في أول مشاركة له، مشيرا إلى أنها ستنعكس إيجابا على مستقبل كرة القدم الأردنية.

وأضاف أن قلة الخبرة أثرت على المنتخب الأردني في المباريات السابقة، مؤكدا على أن مواجهة الأردن والأرجنتين ستكون مباراة للتعلم والاستمتاع مع لاعبين مميزين وفريق مميز.

وأوضح أن المنتخب الأردني لا يعرف تشكيلة الأرجنتين لافتا إلى أنه سيلعب أمام فريق مميز ولاعبين يستحقون الاستدعاء إلى المونديال.

وأكد السلامي أن المنتخب الأردني كان يطمح إلى نتائج أفضل في المونديال، متمنيا أن يكون لاعبو الأردن في قمة الجاهزية لتقديم مباراة في المستوى وتعكس سبب وجودنا في المونديال.

وأشار إلى أن نتائج الأرجنتين في المونديال مميزة وسيطرتهم لا تسمح بالفرص الهجومية أمامهم.

وتحدث عن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مقر المنتخب الأردني اليوم وإشادته بالمستوى الطيب المقدم خلال مشوارهم في البطولة.

وتمنى السلامي أن يكون المنتخب الأردني في الموعد لأن المباراة سيتابعها كل محبين كرة القدم الأردنية، لافتا إلى رغبة المنتخب ترك بصمة جيدة بهذه المشاركة.

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