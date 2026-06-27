العراق يودع مونديال 2026 بخماسية قاسية أمام السنغال

خبرني - خسر المنتخب العراقي من نظيره السنغالي بخمسة أهداف دون رد، على أرض ملعب "بي إم أو فيلد"، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وجاءت أهداف منتخب "أسود التيرانغا" عن طريق حبيب ديارا وإسمايلا سار وباب غاي (ثنائية) وإيلمان ندياي، في الدقائق 4 و56 و59 و72 و82 من زمن المباراة.



بهذه الخسارة، تذيل منتخب "أسود الرافدين" سلم ترتيب المجموعة التاسعة دون أي نقطة.

وودّع المنتخب العراقي البطولة، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مبكراً وتحديداً من الدور الأول.

وأصبح منتخب "أسود الرافدين" رابع منتخب عربي يودع المونديال، بعد كل من تونس وقطر والأردن.