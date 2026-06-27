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  • إيران تعلن هجوماً مضاداً بعد استهداف جزيرة سيريك وتتوعد برد جديد

إيران تعلن هجوماً مضاداً بعد استهداف جزيرة سيريك وتتوعد برد جديد

  • 27 حزيران 2026
  • 00:15
إيران تعلن هجوماً مضاداً بعد استهداف جزيرة سيريك وتتوعد برد جديد

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إحباط هجوم شنّته قوات أميركية على جزيرة سيريك، مؤكداً أن قواته تمكنت من التصدي للهجوم وإجبار القوات المهاجمة على التراجع.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن القوات الإيرانية نفذت عملية مضادة رداً على التحرك الأميركي، مشيراً إلى نجاحها في إفشال الهجوم ومنع القوات المعادية من تحقيق أهدافها.

وأكد البيان أن إيران تحتفظ بحق الرد على الهجوم الأميركي، موضحاً أن الرد سيتم "في الزمان والمكان اللذين نختارهما"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، وسط ترقب لردود الفعل والتداعيات المحتملة على الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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