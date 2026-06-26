الكرك: الدفاع المدني يخمد حريقاً طال 20 دونماً من محاصيل القمح

خبرني - نشب اليوم الجمعة حريق في محاصيل قمح بالقرب من بلدة بتير شرقي محافظة الكرك، طال مساحات تصل إلى 20 دونماً.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من إخماد النيران وحصرها، مما حال دون امتدادها إلى بقية أجزاء الأراضي الزراعية المجاورة.

وفي السياق ذاته، دعت مديرية زراعة الكرك المزارعين وأصحاب حقول القمح والشعير، خاصة المحاذية للطرق الرئيسية وممرات المشاة إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية العاجلة لحماية محاصيلهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح.

كما دعت إلى ضرورة ترك مسافات أمان بين الحقول والطرق العامة والأراضي المجاورة وإزالة الأعشاب الجافة والمخلفات القابلة للاشتعال من محيط الحقول وعدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي الزراعية .