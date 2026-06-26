وفاة مريضة وتسمم عدد من مرضى الكلى.. تحقيقات موسعة في حادثة مستشفى خاص بعمان

خبرني - تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات حادثة صحية خطيرة شهدها مستشفى خاص في العاصمة عمان، بعد الاشتباه بتلوث المياه المستخدمة في قسم غسيل الكلى، وهي الحادثة التي اسفرت عن وفاة سيدة وتدهور الحالة الصحية لعدد من المرضى، وسط تكتم رسمي بانتظار صدور نتائج التحقيقات.

وبحسب معلومات متداولة، فقد اصيب خمسة مرضى غسيل كلى بحالات تسمم مائي، نقلوا لاحقا الى مستشفيات حكومية بعد تدهور اوضاعهم الصحية، فيما توفيت احدى المريضات، بينما وصفت حالة مريض اخر بالحرجة.

وتشير المعلومات الى ان التحقيقات الاولية ركزت على فحص المياه المستخدمة داخل المستشفى، حيث يشتبه بوجود تلوث بكتيري تسبب في اصابة المرضى بمضاعفات خطيرة.

جراثيم خطيرة يشتبه بوجودها في المياه



ووفقا للمعلومات، فقد جرى الحديث عن احتمال رصد بكتيريا الليجيونيلا، وهي بكتيريا مائية تنمو في المياه الدافئة، وقد تسبب التهابات رئوية حادة تعرف بمرض الفيالقة، اضافة الى حمى بونتياك ذات الاعراض الشبيهة بالانفلونزا.

كما جرى تداول معلومات عن بكتيريا السيدوموناس الزائفة، وهي من البكتيريا واسعة الانتشار في البيئة والمياه، وقد تشكل خطرا كبيرا على المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، فيما قد تسبب التهابات مختلفة لدى الاشخاص الاصحاء.

وتؤكد المعلومات ان وزارة الصحة قامت باخذ عينات من المياه وارسلتها الى المختبرات المختصة، حيث اشارت نتائج بعض الفحوصات، بحسب ما يتم تداوله، الى عدم وجود جراثيم في العينات التي تم سحبها، بينما يتركز التحقيق حاليا على المياه التي كانت تصل الى المستشفى ومصدرها، لمعرفة ما اذا كانت هي سبب التلوث.

نقل عشرات مرضى الكلى وفتح تحقيق شامل



وبحسب المعلومات، فقد قامت وزارة الصحة بتوزيع مرضى غسيل الكلى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى على عدد من المستشفيات الحكومية، وبلغ عدد الحالات المنقولة نحو 92 مريضا، لضمان استمرار تلقيهم العلاج وعدم تعريضهم لاي مخاطر صحية.

كما يحقق المختصون في جميع الاجراءات المتعلقة بسلامة المياه داخل المستشفى، بما في ذلك الية الفحص الدوري، ونتائج العينات السابقة، واجراءات التعقيم، ومدى الالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بوحدات غسيل الكلى.

وفي انتظار الاعلان الرسمي عن نتائج التحقيق، تبقى اسباب الحادثة قيد التحقق، بينما يترقب الشارع توضيحات رسمية تحسم حقيقة ما جرى، وتحدد المسؤوليات في واحدة من اخطر الحوادث الصحية التي شهدها قطاع غسيل الكلى في الفترة الاخيرة.