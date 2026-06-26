أحمد السعدني يعلن زواجه من الروائية ميرنا الهلباوي

خبرني - فاجأ الفنان أحمد السعدني متابعيه بإعلان زواجه من الكاتبة والروائية ميرنا الهلباوي، في خطوة لم يسبقها أي إعلان رسمي عن ارتباطهما، ما أثار حالة واسعة من الدهشة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار السعدني أن يشارك الخبر بطريقة مختصرة ومباشرة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، ليضع حدًا للتكهنات ويفاجئ جمهوره بإعلان دخوله القفص الذهبي.

ونشر أحمد السعدني صورة جمعته بزوجته ميرنا الهلباوي، ظهرت خلالها مرتدية فستان الزفاف، في أول ظهور رسمي لهما بعد الزواج، وأرفق السعدني الصورة بتعليق مقتضب حمل الخبر بالكامل، حيث كتب: «تزوجنا»، وهي الكلمة التي سرعان ما تصدرت تفاعلات المتابعين وأثارت موجة واسعة من التهاني والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أعادت ميرنا الهلباوي تأكيد الخبر من خلال منشور آخر عبر حسابها، كتبت فيه أيضًا: «We got married»، ووضعت أيقونة القلب الأحمر للإعلان عن المناسبة السعيدة.



