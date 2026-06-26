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شفاينشتايغر: لست عنصرياً.. والأفارقة لا يلعبون بتكتيك

  • 26 حزيران 2026
  • 21:51
شفاينشتايغر لست عنصرياً والأفارقة لا يلعبون بتكتيك

خبرني - دافع باستيان شفاينشتايغر لاعب ألمانيا السابق عن تصريحاته حول كرة القدم الأفريقية، وتحديداً عن أسلوب منتخب كوت ديفوار، مشيراً إلى أنه تحدث عن كرة القدم وليس عن الأشخاص.

وقال شفاينشتايغر خلال تحليله مباراة ألمانيا وكوت ديفوار عبر قناة "إي آر دي" الألمانية: أسلوب لعب منتخب كوت ديفوار مزيج من كرة القدم الأفريقية وهو غير تقليدي وجريء وغير مقيد بالتكتيك، علينا أن نكون مستعدين للتقلبات في المباراة.

وأثار هذا التصريح جدلاً كبيراً، إذ وصفه إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار بالعنصري.

وقال "شفايني" رداً على الاتهامات: لقد تحدثت عن كرة القدم وليس الأشخاص. هذا تحليل كروي بحت لا أكثر ولا أقل. وبالتأكيد لم أرد الإساءة لأي شخص.

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