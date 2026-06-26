الاردن على موعد مع ارتفاعات حرارية

خبرني - تشير الخرائط الحاسوبية في طقس العرب إلى استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك قبيل اقتراب المرتفع الجوي المؤثر على شبه الجزيرة العربية من المملكة، والذي يُتوقع أن يؤثر على المملكة خلال الفترة ما بين 28 يونيو/حزيران وبدايات شهر يوليو/تموز. ويُتوقع أن يتزامن اقتراب هذا المرتفع الجوي مع ارتفاع درجات الحرارة وسيادة أجواء أكثر حرارة مما هو عليه الحال خلال هذه الأيام.

أجواء صيفية اعتيادية ومناسبة للرحلات يومي الجمعة والسبت

يُتوقع بمشيئة الله أن تسود يومي الجمعة والسبت أجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، حيث تكون العظمى في العاصمة عمّان بحدود 30 درجة مئوية، فيما يكون الطقس حارًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وذلك ضمن الأطر الطبيعية لهذا الوقت من السنة.

أما خلال ساعات الليل، فتسود أجواء لطيفة بوجه عام، تميل قليلًا للبرودة في أوقات الليل المتأخرة والفجر، خاصة في مناطق السهول الشرقية والمرتفعات الجبلية العالية.

اقتراب المرتفع الجوي المؤثر على الجزيرة العربية من المملكة ابتداءً من الأيام الأخيرة من الشهر

واعتبارًا من يوم الأحد 28 يونيو/حزيران ولعدة أيام، يُتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا الموجود فوق شبه الجزيرة العربية، والذي يُتوقع أن يتسبب بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.

ويُتوقع أن يسود طقس حار نسبيًا في مختلف مناطق المملكة الأردنية، مع اقتراب درجات الحرارة العظمى من منتصف الثلاثينيات المئوية خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، فيُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الصغرى مقارنة بما هو عليه الحال حاليًا، ويسود طقس معتدل إلى لطيف الحرارة خلال ساعات الليل، مع تراجع البرودة التي تسود خلال هذه الليالي أجواء المملكة.