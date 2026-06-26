ركام وأنقاض.. لماذا انهار مدرج ملعب تدريب السويد أثناء كأس العالم؟

خبرني - شهد تدريب منتخب السويد في كأس العالم بمدينة فريسكو في تكساس خلفية غريبة يوم الأربعاء أثناء استعداد اللاعبين لمباراتهم الأخيرة في دور المجموعات أمام اليابان يوم الخميس، تحت ما بدا وكأنه مدرج منهار وكومة كبيرة من الأنقاض.

وقد أثار المشهد حيرة اللاعبين أيضاً، ومن بينهم لاعب الوسط بيسفورت زينيلي، الذي سألته وسائل الإعلام السويدية المرافقة عن كومة الركام.

وقال، نقلاً عن صحيفة أفتونبلادت: فكرت فقط: ماذا حدث؟ على حد علمي، لم تكن هناك عاصفة.

وأفاد موقع "ذا أثلتيك" أن ملعب تويوتا، الذي يعد عادةً مقراً لفريق إف سي دالاس في الدوري الأميركي لكرة القدم وفريق دالاس رينيغادز في دوري كرة القدم الأميركية، يخضع حالياً لمشروع تجديد تبلغ قيمته 182 مليون دولار.

ومن المقرر أن تكتمل الأعمال في عام 2028، وهي مستمرة بالتزامن مع تدريبات كأس العالم. لكن رغم أن هدم المدرج ومنصة الصحافة كان مخططاً له، فإن مشكلة وقعت.

وأكد ستيفان بيترسون، مدير منتخب السويد، لصحيفة أفتونبلادت يوم الأربعاء، أنه كان قد تلقى تحذيراً مسبقاً بشأن المشكلة، وأن قدرة الفريق على استخدام المرافق لم تتأثر إطلاقاً، ولم يُصب أحد بأذى.

وقال بيترسون: "كان من المفترض أن يهدموا شيئاً ما، ويبدو أنه سقط في الاتجاه الخطأ. لحسن الحظ لم يُصب أحد. ربما فجّروه ثم حدث خطأ ما".

وأضاف: "كان اللاعبون مذهولين بعض الشيء عندما وصلوا. قالوا: يا إلهي، ماذا حدث؟ عندما جاؤوا ورأوا ذلك. لم يكونوا يعرفون شيئاً عنه من قبل".

وبعد فوز السويد في مباراتها الأولى على تونس 5-1، خسرت بالنتيجة نفسها أمام هولندا في الجولة الثانية، قبل أن تتعادل في الجولة الثالثة 2-2 مع اليابان.

وقال متحدث باسم إف سي دالاس لموقع ذا أثلتيك: النشاط الذي شوهد قرب ملعب إف سي دالاس حدث قبل حصة تدريب السويد، وكان جزءاً من عملية هدم مخطط لها وتحت السيطرة داخل منطقة بناء نشطة. تم تنفيذ العمل باستخدام طريقة الهدم بالسحب، ولم يتضمن أي متفجرات. جرى التدريب في موعده، وأكملت السويد حصتها كما كان مخططاً.