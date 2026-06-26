عبوي في هلسنكي: حماية المسيحيين في مناطق النزاع أولوية دولية

خبرني - ألقى نائب حزب الاتحاد الوطني الأردني، النائب المهندس جهاد عبوي، كلمة الوفد البرلماني الأردني خلال أعمال المؤتمر العام للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية، المنعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي خُصص لمناقشة "واقع الوجود المسيحي في مناطق النزاعات والتحديات التي تواجهه".

وأكد عبوي، في كلمته، موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم قيم التعايش الديني، وترسيخ ثقافة الحوار، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشدداً على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط باعتباره مكوناً أصيلاً من تاريخ المنطقة وهويتها الحضارية، وداعياً إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية المجتمعات المتضررة من النزاعات وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.