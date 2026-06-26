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عقد قران وزفاف الدكتور حسام العمري والدكتورة تيما أبو الغنم

  • 26 حزيران 2026
  • 19:38
عقد قران وزفاف الدكتور حسام العمري والدكتورة تيما أبو الغنم

خبرني - احتفل الأهل والأصدقاء مساء اليوم الجمعة الموافق 26 حزيران 2026، بزفاف الدكتور حسام العمري والدكتورة تيما أبو الغنم، في أجواء سادتها الفرحة والبهجة، بحضور جمع من أفراد العائلتين والأقارب والأصدقاء.

وتبادل الحضور التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والمحبة والتوفيق.

أسرة العروسين تتقدم بالشكر والتقدير لكل من شاركهم فرحتهم بالحضور أو بإرسال التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير.

ألف مبارك للعروسين، وبالرفاه والبنين.

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