غضب واسع بين طلبة توجيهي 2008.. واتهامات للتربية بالتخبط وغياب الشفافية

خبرني - تشهد أوساط طلبة الثانوية العامة (جيل 2008) حالة من الغضب والاستياء بسبب ما وصفوه بغياب الشفافية من قبل وزارة التربية والتعليم في التعامل مع امتحان اللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية المتقدم، بعد اعتماد نظام الاختيار من متعدد دون توضيح رسمي ومفصل لطبيعة الأسئلة وآلية الامتحان حتى الآن.

وأكد طلبة أن الوزارة تركت آلاف الطلبة يواجهون حالة من الغموض، في وقت لم تُصدر فيه نموذجًا رسميًا يوضح شكل الامتحان، رغم أن التغيير يُعد من أكبر التعديلات على آلية التقييم. ويقول الطلبة إن هذا الغموض انعكس على المنصات التعليمية والمعلمين، الذين لا يملكون بدورهم تصورًا واضحًا عن طبيعة الأسئلة الجديدة.

ويثير استغراب الطلبة قيام الوزارة بتنظيم امتحان تجريبي لطلبة جيل 2009، بينما لم يحظَ جيل 2008، وهو الجيل الذي سيخوض الامتحان أولًا، بأي نموذج استرشادي أو توضيحات كافية تساعده على الاستعداد.

ويرى الطلبة أن هذا التأخر في توضيح آلية الامتحان، إلى جانب كثافة المنهاج وضغط الوقت، زاد من حالة القلق والارتباك، مطالبين الوزارة بتحمل مسؤوليتها والإعلان الفوري عن نماذج رسمية وآلية واضحة، بدل ترك الطلبة يعتمدون على الاجتهادات والتوقعات.

ويؤكد الطلبة أن ما يحتاجونه اليوم ليس المزيد من التصريحات، بل خطوات عملية تعيد الثقة وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحان