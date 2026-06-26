بصورة أكرم عفيف.. حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية

خبرني - عاد حارس مرمى منتخب الكويت السابق نواف الخالدي لإثارة الجدل مع الجماهير الأردنية، بعدما نشر صورة لنجم المنتخب القطري أكرم عفيف، عقب التفاعل الواسع الذي حظيت به تغريدته السابقة المنتقدة لمنتخب الأردن.

وكانت تغريدة الخالدي السابقة قد أثارت موجة كبيرة من التفاعل، بعدما سخر فيها من تبريرات خسارة المنتخب الأردني أمام الجزائر، معتبرا أن مشاركة "النشامى" في كأس العالم تعد من "سلبيات" زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا، وهو ما دفع مئات المشجعين الأردنيين إلى الرد عليه، حيث تجاوز عدد التعليقات الألف تعليق.

وبعد هذا السجال، نشر الخالدي صورة لأكرم عفيف وهو يحتفل خلال نهائي كأس آسيا أمام الأردن، وأرفقها ببيت الشعر:

"وإذا الحبيب أتى بذنبٍ واحدٍ

جاءت محاسنه بألف شفيع."

وأضاف: "يبقى الكبير كبير"، مع وسم #أكرم_عفيف.