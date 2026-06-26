أميركا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

أفادت مصادر أن الولايات المتحدة سلمت 22 إيرانياً من أفراد طاقم ناقلة النفط MT Lenore إلى السلطات الباكستانية، بعدما كانت الناقلة قد احتُجزت في المحيط الهندي خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر، تولّت باكستان اليوم تسليم أفراد الطاقم الإيرانيين إلى البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ميناء كراتشي، في إطار ترتيبات لتسهيل عودتهم.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بتسليم 22 فردا من طاقم ناقلة نفط إيرانية احتجزتها واشنطن إلى القنصلية الإيرانية في كراتشي بباكستان.

وأعلن إعلام إيراني، عن فتح خط اتصال بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز، فيما أكد التلفزيون الإيراني، أن 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز عادت أدراجها بعد تحذير من بحرية الحرس الثوري.

كما أكد الحرس الثوري، أنه يمكن عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران.