تركيا.. أحكام قضائية في وفاة عائلة بالتسمم داخل فندق في إسطنبول

خبرني - أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، أحكامها النهائية في قضية وفاة عائلة ألمانية من أصل تركي، بعد الاشتباه بتعرض أفرادها للتسمم خلال إقامتهم في أحد فنادق إسطنبول أواخر عام 2025 الماضي.

وقضت المحكمة وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية بينها Oda Tv بسجن مالك الفندق 13 عاماً و4 أشهر، كما حكمت على مالك شركة مكافحة الحشرات ونجله بالسجن 18 عاماً لكل منهما، فيما عوقب العامل الذي نفذ عملية رش المبيدات بالسجن 12 عاماً وشهرين و20 يوماً.

وتعود القضية إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما وصلت عائلة بوجك من ألمانيا إلى مدينة إسطنبول لقضاء عطلة، وبعد أيام من إقامتها في فندقٍ في المدينة، تعرض أفراد الأسرة لوعكة صحية شديدة، ونُقلوا في 13 نوفمبر إلى المستشفى للاشتباه بإصابتهم بالتسمم.

حادثة شغلت الأتراك

ورغم محاولات الأطباء لإنقاذهم، توفي الأب سرفت بوجك، والأم تشيغدم بوجك، وطفليهما قادر محمد (6 سنوات) وماسال (3 سنوات)، في حادثة أثارت اهتماماً واسعاً في تركيا وألمانيا، لتبدأ بعدها السلطات تحقيقاً موسعاً ركز على ظروف الإقامة في الفندق وعملية رش المبيدات التي نُفذت في الموقع.

وتُعد هذه القضية من أكثر حوادث التسمم التي أثارت اهتمام الرأي العام في تركيا خلال العام الماضي، بعدما توفي أفراد الأسرة الأربعة خلال أيام قليلة من دخولهم المستشفى، في وقت أثارت فيه ملابسات الحادث تساؤلات واسعة حول إجراءات السلامة في الفندق وآلية استخدام المبيدات.

أظهرت التحقيقات أن الشبهات تركزت على عملية رش مبيدات أُجريت في الفندق، ما دفع السلطات إلى توقيف عدد من المسؤولين عن الفندق وشركة مكافحة الحشرات، وإحالتهم إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات الفنية.

وشهدت جلسات المحاكمة خلال الأشهر الماضية الاستماع إلى تقارير الخبراء ومرافعات الادعاء والدفاع، فيما تمحور الخلاف حول مدى مسؤولية كل متهم والعلاقة بين عملية رش المبيدات ووفاة أفراد العائلة.

وكانت القضية قد حظيت باهتمامٍ واسع في كل من تركيا وألمانيا، خاصة أن العائلة كانت قد قدمت إلى إسطنبول لقضاء عطلة قبل أن تنتهي الرحلة بوفاة الأب والأم وطفليهما، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق جنائي موسع، انتهى بتوجيه الاتهام إلى ستة أشخاص، قبل أن تحكم المحكمة اليوم على أربعة منهم، فيما برأت متهمين اثنين لعدم ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.