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رئيس الإكوادور يعلن عطلة رسمية احتفالاً بالفوز التاريخي في كأس العالم

  • 26 حزيران 2026
  • 17:22
رئيس الإكوادور يعلن عطلة رسمية احتفالاً بالفوز التاريخي في كأس العالم

خبرني - أعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، يوم الجمعة عطلة وطنية بعد تأهل منتخب بلاده لكرة القدم إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم بفوزه المفاجئ على ألمانيا بنتيجة 2-1.

وقال نوبوا في منشور على موقع إكس: شكرا للاعبين والمدرب الذين، رغم الانتقادات والإهانات واللحظات الصعبة التي مروا بها، تمكنوا من تجاوز الصعاب ومنح هذه الفرحة العارمة للبلاد بأسرها. غداً عطلة!.

وكان منتخب الإكوادور بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الخامسة يوم الخميس، بعد خسارته أمام ساحل العاج وتعادله مع كوراساو.

واستقبل منتخب الإكوادور هدفاً مبكراً أمام الألمان، لكنه انتفض ليحقق الفوز، مما أشعل احتفالات الجماهير في ملعب نيويورك نيوجيرسي المكتظ بالجماهير.

وكانت ألمانيا قد ضمنت تأهلها بالفعل بصفتها متصدرة المجموعة. واحتلت ساحل العاج المركز الثاني بعد فوزها على كوراساو 2-0.

وتأهلت الإكوادور كواحدة من أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لتصل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الثانية فقط، بعدما وصلت إلى دور ال16 في بطولة 2006 التي أقيمت في ألمانيا قبل الخسارة أمام إنجلترا بهدف دون مقابل.

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