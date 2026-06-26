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عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 160 أسيرا من كل جانب

  • 26 حزيران 2026
  • 15:48
عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 160 أسيرا من كل جانب

خبرني - نفّذت أوكرانيا وروسيا الجمعة، عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب، بحسب ما أفادت موسكو وكييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نواصل إعادة الأوكرانيين إلى ديارهم من الأسر الروسي. اليوم، تم إطلاق سراح 160 جنديا".

وأضاف "كانوا جميعا محتجزين منذ عام 2022"، ناشرا صورا لهؤلاء وقد لفوا أنفسهم بعلم أوكرانيا الأزرق والأصفر، وهم يبتسمون ويتعانقون.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا العام 2022، شكّلت عمليات تبادل الأسرى ورفات المقاتلين القتلى أحد مجالات التعاون القليلة بين موسكو وكييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق "أعيد 160 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت الوزارة أن "الجنود الروس العائدين موجودون حاليا في جمهورية بيلاروس"، لافتة الى أن الإمارات العربية المتحدة توسطت في عملية التبادل.

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