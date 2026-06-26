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الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمّر

  • 26 حزيران 2026
  • 15:38
الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمّر

خبرني - أرسل الأردن، الجمعة، فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا، للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، التابع للدفاع المدني، 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزوّد بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.

كما يضم الفريق الإغاثي الأردني عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية، التي ستعمل على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال.

وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية، والتخفيف من آثارها، ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة.

ومن المقرر أن يرسل الأردن خلال الأيام المقبلة مستشفى ميدانياً للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال، إلى جانب مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة.

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