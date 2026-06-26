وفيات الأردن.. الجمعة 26 - 6 - 2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 26 - 6 - 2026:

إلياس سليم الضبيط

أنور عبدالحليم الزعبي

باسل محمد سليمان عبيدات

حمد محمد أحمد درويش

حباري ابراهيم اشتيوي الخصاونة

حسني حسين الجعبري

خديجة سمرين

رجوة مفلح السلامة العبيدات

زايد علي عقيل الدرابيع

سوزان محمد فياض أبو العدس

سيرين عبدالكريم سعيد قراشاي

صالح محمد حسين الرواشدة

صقر مصباح دعاس

صلاح احمد محمد الحياري

طالب عدبالله السويطي

عبدالرؤوف حميد علي ابو العز

عبدالله نوفل علي نوفل

علّام عبداللطيف حبيشة

علي فلاح الدبيس

علي السيد

كمال محمد المصري

إنا لله وإنا إليه راجعون