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الفيفا: 3.6 ملايين مشجع خلال دور المجموعات في كأس العالم 2026

  • 26 حزيران 2026
  • 14:00
الفيفا 36 ملايين مشجع خلال دور المجموعات في كأس العالم 2026

خبرني - سجل الحضور الجماهيري في ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 رقما قياسيا، بعد أن بلغ عدد المشجعين 3.6 ملايين شخص خلال دور المجموعات، وذلك عقب انتهاء مباراتي ألمانيا أمام الإكوادور، وكوت ديفوار ضد كوراساو.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، الجمعة، بشأن الحضور الجماهيري في البطولة، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك، وتُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.

وأعلن الاتحاد كسر المونديال الحالي للرقم القياسي السابق المسجل خلال بطولة كأس العالم 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة وحضرها 3 ملايين و587 ألفًا و538 مشجعًا.

وأشار الاتحاد إلى أن عدد الحضور الجماهيري في مونديال 2026 وصل إلى 3 ملايين و605 آلاف و357 مشجعًا.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بنسبة امتلاء المدرجات بالمشجعين، قائلًا: "إنها البطولة الأكثر نجاحا في التاريخ. الملاعب ممتلئة، والمدن مكتظة، والأجواء رائعة".

وانطلقت البطولة في 11 حزيران الحالي وتختتم في 19 تموز المقبل بإقامة المباراة النهائية.

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