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الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في النقل ومشاريع الربط السككي

  • 26 حزيران 2026
  • 13:58
الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في النقل ومشاريع الربط السككي

خبرني - بحث وزير النقل نضال القطامين، مع السفير التركي لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو، ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، خاصة مشاريع الربط السككي والنقل البري والخدمات اللوجستية بين الأردن وتركيا والدول العربية المجاورة.

وأكد الجانبان أهمية مشاريع الربط السككي باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة ونقل البضائع ورفع كفاءة سلاسل التزويد والخدمات اللوجستية في المنطقة، إلى جانب دورها في تعزيز الترابط بين شبكات النقل الإقليمية.

وشدد القطامين على أهمية البناء على العلاقات الأردنية التركية المتميزة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجية وتعزيز الشراكات اللازمة لإنجازها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تناول اللقاء مشروع المتحف في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، حيث أكد القطامين أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة ملكية، مشدداً على أهمية استكماله وافتتاحه، وتقديم التسهيلات اللازمة للخبراء والفنيين الأتراك المشاركين في أعماله.

وبحث الجانبان سبل تذليل أية عقبات قد تواجه حركة النقل البري والترانزيت، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

من جهته، أكد السفير التركي أن العلاقات الأردنية التركية تشهد مستوى متقدماً من التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتطوير الشراكات في قطاع النقل، وخاصة مشاريع الربط السككي التي تحظى بأولوية استراتيجية، لما توفره من فرص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الترابط التجاري واللوجستي.

وأبدى استعداد تركيا لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم مشاريع النقل المشتركة، إلى جانب مواصلة التعاون في مشروع متحف الخط الحديدي الحجازي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة النقل البري والترانزيت بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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